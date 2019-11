Serie B, Livorno-Trapani: ospiti senza Pagliarulo

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il 13° turno di Serie B mette di fronte le due peggiori squadre fino a qui: il Livorno e il Trapani. All'Armando Picchi andrà in scena quello che si prospetta come nu vero e proprio scontro salvezza dal momento che i toscani sono penultimi in classifica con 10 punti, i siciliani ultimi a 7. Per questo la posta in palio è altissima, come annunciato anche dall'allenatore degli amaranto Breda alla vigilia: chi perde oggi rischia di cadere in un baratro da cui sarà difficile riemergere.

COME ARRIVA IL LIVORNO - I padroni di casa hanno perso di misura a Venezia due settimane fa ma in casa hanno trovato sin qui i risultati migliori (non ultimo il derby vinto contro il Pisa). Breda sembra intenzionato a tornare al 4-3-3 puntando in porta sempre su Zima (in vantaggio su Plizzarri) e in difesa sui quattro visti anche a Venezia: Porcino e Del Prato sulle fasce, Gonnella e Boben al centro. I tre di centrocampo dovrebbero essere Luci, Viviani e Agazzi mentre Marsura viene spostato nel trio d'attacco assieme alla punta centrale Raicevic e Marras.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Per la squadra di Baldini la situazione è ancora più complicata vista la classifica. I siciliani si schierano a specchio con il 4-3-3. In porta andrà Carnesecchi, mentre in difesa mancherà Pagliarulo squalificato: al suo posto al fianco di Scognamiglio si schiererà Fornasier con Candela terzino. Dall'altra parte ci sarà Del Prete. A centrocampo gestiranno la manovra Taugourdeau, Moscati e uno tra Corapi (in vantaggio) e Colpani. Trio d'attacco formato da Biabiany, Pettinari e Scaglia.