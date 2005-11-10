Serie B, i migliori difensori dopo la 7ª giornata: Augello tallonato da Tiritiello

Gol, sorprese e una prima fuga in vetta: la settima giornata di Serie B non tradisce le attese. Il Palermo passa a Mantova con un 2-0 che vale cinque punti di vantaggio sulla seconda, mentre Pisa e Modena inseguono a quota 13. La Carrarese ferma gli emiliani, la Cremonese cade ancora e diversi pareggi muovono la classifica senza risolvere tutti i problemi. In fondo, la Sampdoria scivola ancora contro l'Arezzo; convincono invece la Juve Stabia, travolgente contro il Südtirol, e la Virtus Entella, vittoriosa a Padova.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la settima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Difensori

1. Augello (Palermo) 6.43 (7)

2. Tiritiello (Virtus Entella) 6.42 (6)

3. Missori (Avellino) 6.38 (4)

4. Primasso (Pisa) 6.38 (4)

5. Stivanello (Südtirol) 6.36 (7)