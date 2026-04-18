Palermo, Augello: "Playoff? Con questo pubblico sarebbe davvero bellissimo"

Tommaso Augello, esterno del Palermo, ha commentato in conferenza stampa il successo contro il Cesena. Di seguito le sue parole raccolte da Pianetaserieb.it.

“Non possiamo controllare ciò che fanno le altre squadre. Siamo soddisfatti del nostro rendimento e della prestazione di oggi. Un altro clean sheet che ci dà fiducia. Vedremo cosa succederà: noi daremo il massimo e, se dovessimo centrare i playoff, con questo pubblico sarebbe davvero bellissimo. Mancano tre partite e nel calcio può succedere di tutto, quindi dobbiamo solo pensare a non sprecare energie”.

Sugli scontri diretti: “Non li abbiamo affrontati male, anche se ne abbiamo pareggiati parecchi. All’andata abbiamo perso alcune partite senza esprimerci al meglio. Nel ritorno è arrivata la sconfitta contro il Monza, un risultato pesante ma con una buona prestazione. A Frosinone, invece, abbiamo disputato la nostra miglior gara: ci ha dato grande consapevolezza in vista delle prossime sfide, che saranno decisive”.

Infine, sul piano personale: “Sono contento del mio rendimento. Cerco sempre di farmi trovare pronto e di dare il mio contributo in ogni partita. Rui Modesto è un giocatore importante e, come tutti, ha disputato una grande gara”.