Serie B, Virtus Entella-Pordenone: Tesser ritrova Pobega

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Sono soltanto tre i punti di distacco tra Virtus Entella e Pordenone, quelli in palio nel match in programma oggi, nel pomeriggio di Serie B. Sei le squadre che occupano l'intervallo tra padroni di casa, undicesimi in classifica, e gli ospiti, quarti anche un po' a sorpresa. La squadra di Boscaglia proverà ad avvicinarsi il più possibile, sperando anche in altri passi falsi tra coloro che la precedono in classifica. Gli ospiti, invece, guardano in alto, con il secondo posto distante appena un punto ed occupato dal Perugia, che nel frattempo ospiterà il Cittadella. La gara è stata affidata al signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Se da un lato c'è soddisfazione per quanto fatto finora dal reparto offensivo, in particolare tra le mura amiche (appena tre gol subiti), non si può dire lo stesso per l'attacco, nonostante l'avvio di campionato più che positivo. Dal reparto avanzato, al Comunale, sono arrivate appena quattro reti (dieci in totale), di cui due su calcio di rigore. In dubbio ben quattro elementi: Pellizzer, Chiosa, Poli e Nizzetto. I primi due dovrebbero stringere i denti ed essere regolarmente al centro della difesa, insieme a Coppolaro.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Tesser ha chiesto ulteriore continuità ai suoi ragazzi dopo le due vittorie consecutive con Venezia e Trapani. Torna a disposizione Pobega, mentre sono ancora out Chiaretti e Barison. In attacco il dubbio è tra Strizzolo e Candellone. Il primo sembra in vantaggio. A centrocampo invece dovrebbe esserci Burrai al fianco di Gavazzi.