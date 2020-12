SPAL, fatta per un difensore dalla Serie D: in arrivo Miranda 2003 del Cassino

vedi letture

La SPAL pesca in Serie D un talento per il futuro. Secondo quanto riportato da NotiziarioCalcio.com il club estense avrebbe trovato l’accordo per l’arrivo alla corte di Pasquale Marino del difensore classe 2003 Kevin Miranda. Il giocatore è attualmente tesserato con il Cassino per il quale ha già collezionato 5 presenze in campionato.