Spezia, rivoluzione in porta. Spunta Brignoli del Palermo

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Si profila una vera e propria rivoluzione in casa Spezia per quanto riguarda il ruolo di portiere. Tutti e tre gli estremi difensori della formazione di Pasquale Marino (Lamanna, Manfredini e Bassi) sono in scadenza di contratto a giugno e per tutti la riconferma non è assolutamente scontata. Tanto che, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, Angelozzi starebbe valutando la pista che porta ad Alberto Brignoli, portiere oggi al Palermo.