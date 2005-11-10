Il SudTirol verso la Samp, fresca di cambio in panchina. Possanzini: "Più ostico far strategia"

Alla vigilia dell’8ª giornata di Serie B, che al 'Druso' vedrà ospite la Sampdoria, in casa SudTirol è stato il tecnico Davide Possanzini a fare il punto della situazione, parlando prima di tutto della settimana che ha portato all'ormai imminente match: "È stata una buona settimana nonostante il brutto risultato di Castellammare di Stabia, abbiamo cercato di valutare e analizzare le situazioni, e abbiamo lavorato sugli aspetti che non sono riusciti bene. Ci siamo preparati poi per la partita che verrà domani, come sempre con grandissima attenzione. In questo torneo regna l'equilibrio, e questo deve divenire la nostra forza".

In merito alla rosa, out Vasco Lopes, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata nella gara contro la Juve Stabia. Dice dunque il trainer: "Ci saranno alcune scelte forzate per via di infortuni e squalifiche, ma al di là di quello so di avere tre gare in una settimana, ma prima penserò a quella di domani: servirà una gara tosta, nella quale andare forte. In termini di numeri, comunque, abbiamo recuperato Zeroli, si è allenato e credo proprio domani sia convocabile, a differenza di Varnier, Pyyhtia e Bjarkason".

Tornando invece al match: "Sarà molto complicata anche per il loro cambio di allenatore, anche se poi noi lavoriamo sui nostri principi. Un po' di strategia, però, ci piace farla, ma stavolta è stato più complicato. Voglio però vedere un bell'approccio domani pomeriggio, ho bisogno che la squadra spinga".