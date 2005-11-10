I tifosi del Mantova non hanno dimenticato Davide Possanzini, oggi sulla panchina del SudTirol, e in occasione della sfida di questo pomeriggio al Druso di Bolzano hanno voluto omaggiare il loro ex tecnico che sulla panchina biancorossa aveva conquistato la promozione in Serie B. Come riporta Pianetaserieb.com infatti i tifosi lombardi hanno srotolato uno striscione per ringraziarlo e ricordare i successi ottenuti oltre ad applaudirlo al suo ingresso in campo. Un’accoglienza a cui Possanzini ha risposto andando sotto il settore ospiti per ringraziare i tifosi mantovani.