tmw Gozzi: "Ho rivisto l’Entella che non molla mai. Strada giusta per la salvezza"

vedi letture

Dopo la gara di Castellammare di Stabia, per l'Entella è arrivato un prezioso pari contro il Pisa, tanto cercato e voluto dalla strada che non ha mollato fin dopo il 90esimo. Di questo è stato entusiasta patron Antonio Gozzi: “Sono contento della risposta che la squadra mi ha dato dopo Castellammare. Tutto il gruppo ci ha creduto sino alla fine, in una gara che sembrava stregata. Ho rivisto l’Entella che piace a me, quella che non molla mai. Questa è la strada giusta per raggiungere la salvezza”.