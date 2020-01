Fonte: Marco Conterio

Nella giornata di oggi Pisa e Inter si incontreranno nuovamente per parlare del giovane centrocampista Marco Pompetti, classe 2000. Un incontro a cui saranno presenti anche gli agenti del calciatore per sbloccare la trattativa e permettere al ragazzo di trasferirsi in Toscana per la seconda parte della stagione.