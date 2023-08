ufficiale Cittadella, rinforzo in attacco. Arriva Pandolfi dopo la risoluzione col Cosenza

L’attaccante Luca Pandolfi è un nuovo giocatore del Cittadella. Il classe '98 ha prima risolto il proprio contratto con il Cosenza, dove era tornato dopo il prestito alla Juve Stabia (37 presenze con sei reti e cinque assist), e poi firmato con il club granata. Questi i comunicati dei calabresi e dei veneti:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore Luca Pandolfi, classe 1998. Pandolfi ha collezionato 17 presenze in Serie B con la maglia del Cosenza. A Luca l’augurio di vivere le future esperienze professionali nel migliore dei modi".

"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Luca Pandolfi. Attaccante classe 1998 nato a Napoli, Pandolfi nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Juve Stabia. Nella stagione 2021/22 in B col Cosenza, precedentemente Arezzo, Alessandria e Melfi in Serie C. A Luca il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo con la nostra maglia".