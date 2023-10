ufficiale Modena, c'è il rinnovo di Duca: contratto fino al '25 con opzione

E la storia continua. Il primo capitolo è stato scritto all’inizio del 2019, l’ultimo porta ora la data del 2026. Il Modena F.C. comunica il rinnovo del contratto di Edoardo Duca, ora legato al club sino al 30 giugno 2025, più opzione per un’ulteriore stagione sportiva.

Arrivato a Modena nel gennaio del 2019, con la maglia gialloblù ha già sommato 73 presenze (con 2 gol e 5 assist), collezionate in tre categorie diverse: partito dalla Serie D, nella squadra della rinascita post fallimento, ha contribuito prima alla promozione in Lega Pro e poi anche a quella in Serie B. Oggi il ragazzo di Milano è uno dei centrocampisti più duttili a disposizione di Paolo Bianco.