ufficiale Palermo, ecco il colpo in mezzo al campo: arriva Henderson dall'Empoli

"Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall'Empoli F.C. le prestazioni sportive di Liam Henderson. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 53, si trasferisce con la formula del prestito con opzione ed obbligo di riscatto condizionato. A Liam il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Con questa nota il club rosanero ha annunciato un affare che era ormai nell'aria da qualche giorno. Lo scozzese chiude dunque l'esperienza con i toscani con 84 presenze condite da tre assist e nove assist e torna in un campionato dove si è messo in luce con la maglia del Lecce quando sfiorò la promozione con quattro gol e nove assist in 42 presenze.