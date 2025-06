Ufficiale Monza, primo colpo per l'estate: dal Saarbrucken ecco Sardo. Ha firmato un triennale

Il Monza ha annunciato il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta del centrocampista Jacopo Sardo, cresciuto nelle giovanili della Lazio, reduce da una stagione sfortunata al Saarbrucken in terza divisione tedesca dove ha giocato solo due gare prima di un grave infortunio al legamento collaterale del ginocchio che gli ha fatto saltare tutta la seconda parte di stagione. Questa la nota dei biancorossi brianzoli:

"AC Monza comunica che dal primo luglio Jacopo Sardo sarà un nuovo giocatore biancorosso. Il centrocampista, che arriva dal Saarbrucken, ha firmato un contratto col Club brianzolo fino al 30 giugno 2028. Nato a Roma l’8 marzo 2005, nel gennaio 2022 comincia la sua avventura nel Settore Giovanile della Lazio, dove si mette in luce per il suo promettente talento. Nella stagione 2023-24 colleziona 25 presenze con 8 gol nel campionato Primavera 1, vincendo il premio di miglior centrocampista del Torneo.

Le sue brillanti prestazioni gli valgono a gennaio 2024 la convocazione in Prima Squadra per la Supercoppa italiana. Tra i prospetti classe 2005 più interessanti del calcio italiano, nell’estate 2024 si trasferisce in Germania, dove veste la maglia del Saarbrucken. Dopo una stagione all’estero è pronto ora a tornare in Italia, per cominciare la nuova esperienza in biancorosso".