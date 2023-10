ufficiale Parma, rinnovo per Anas Haj Mohamed. Prolunga fino al 2026

È con una nota ufficiale che il Parma "comunica che il centrocampista offensivo Anas Haj Mohamed ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2026. Anas è alla terza stagione con la maglia crociata, dopo aver giocato con l'Under 18 e la Primavera. Il centrocampista offensivo, classe 2005, ha collezionato 70 presenze e segnato 29 gol con le giovanili delle due squadre (54 partite e 20 gol in Primavera; 16 partite e 9 gol con l'Under 18). Da questo pre-campionato è entrato a far parte della Prima Squadra Maschile allenata da Fabio Pecchia. Prima convocato dalla Nazionale U20 del Marocco, poi dall’Italia U17 (nella stagione 2021-22), ma nel 2023 ha scelto di vestire la maglia della Tunisia che, lo scorso 7 settembre, lo ha fatto esordire con la Nazionale A nel match vinto (3-0) contro il Botswana, entrando al minuto 83. Con questo prolungamento del contratto, il nostro Club è orgoglioso di vedere premiata la sua filosofia di investire in giovani calciatori qualificati che possano passare dalle giovanili al calcio professionistico".

Hanno poi seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le parole del Responsabile Settore Giovanile ducale Mattia Notari: “Reclutare i talenti migliori e favorirne lo sviluppo è la mission fondamentale del Parma Calcio. Sono orgoglioso di rappresentare un Settore Giovanile che crede così fortemente in questo progetto. Avvalersi di uno staff di tecnici, preparati e motivati, che sappiano far vivere, all’interno di un contesto armonico e proattivo, i nostri giovani, è un valore aggiunto inestimabile. Siamo felici nel vedere Anas maturare una crescita in Prima Squadra, e questo deve essere uno stimolo per tutti quelli che operano nel nostro Settore Giovanile”.