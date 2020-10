Venezia-Frosinone, i convocati di Zanetti: rientra Cremonesi, c'è Karlsson

Sono 23 i calciatori convocati da Paolo Zanetti per la sfida contro il Frosinone. Rispetto alla prima di campionato rientra Cremonesi in difesa ed esce Svoboda. A centrocampo out Rossi, mentre in attacco c’è il neo arrivato Karlsson. Questa la lista completa:

Portieri: Lezzerini, Pomini

Difensori: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Marino, Mazzocchi, Modolo, Molinaro

Centrocampisti: Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Maleh, Taugourdeau, Vacca

Attaccanti: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson