Venezia, rammarico Zanetti: "Altro gol preso al 94', calciatori affranti"

In sala stampa il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha commentato così la partita pareggiata per 1-1 nel derby col Chievo: "E' stata una partita tosta, contro un avversario che aveva riposato e che, quindi, in teoria doveva essere più brillante. Grande primo tempo, la squadra ha interpretato la gara nel migliore dei modi senza rischiare praticamente nulla. La gestione della palla è stata importante, credo che tutti i calciatori abbiano svolto al meglio il compito assegnato. Nella ripresa c'è stato un leggero calo fisiologico, a cospetto di un avversario costruito per i playoff. Ancora una volta il gol è arrivato in zona Cesarini, una situazione che potrebbe abbattere chiunque ma non il mio Venezia. Vedere i ragazzi affranti negli spogliatoi, ma già desiderosi di analizzare cosa non avesse funzionato mi lascia ben sperare per il futuro. Raccogliamo meno di quanto seminiamo, ma l'identità di gioco ci consentirà di toglierci delle soddisfazioni. Modolo? Non c'è nulla di rotto, per fortuna, si tratta di una brutta e dolorosa distorsione".