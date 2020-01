Venezia, Zuculini: "Ricordiamoci chi siamo: una squadra che non molla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla ripresa degli allenamenti, in casa Venezia è uno degli uomini simbolo della squadra, Franco Zuculini, a fare il punto della situazione. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: “Ho ricominciato ad allenarmi con la squadra e non sento alcun tipo di dolore. Ovviamente sono un po’ indietro di condizione ma la recupererò velocemente; ciò che conta davvero è che ora mi sento bene, e voglio fare il possibile per essere a disposizione del mister per la prossima partita. E’ difficile star fuori, anche se a causa degli infortuni che mi sono capitati in passato ho imparato a gestire questi momenti, cercando di dare comunque il mio contributo alla squadra con consigli e parlando con i compagni, cercando di trasmettere la mia voglia, la mia esperienza e la mia grinta”.

Si passa poi ai dettagli: “La vittoria di Perugia è stata importantissima perché ci consente di essere carichi per l’inizio del girone di ritorno. Nelle prime partite di campionato abbiamo sempre espresso un buon calcio, a volte senza il risultato che meritavamo ma questa è la Serie B e lo abbiamo capito; la vittoria in Umbria ci ha fatto ricordare chi siamo, ossia una squadra che non molla mai, aggressiva, che gioca sempre la palla. Nella seconda parte di campionato dovremo essere bravi a dimostrare di aver capito gli errori commessi ma penso che se si continuerà con questa mentalità i risultati arriveranno perché poche squadre giocano con la nostra stessa intensità”.

Conclude: “Con la Cremonese sarà una partita importante, ma da ora in avanti inizia un altro campionato e tutte le gare varranno doppio”.