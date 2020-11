Vice Pres. Empoli: "Il mister dà entusiasmo, tutti si sentono protagonisti. Un valore aggiunto"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, ad Azzurro Mania, in casa Empoli, è stata la vice presidente Rebecca Corsi a fare il punto della situazione: "Ci è dispiaciuto tantissimo non poter celebrare al meglio una ricorrenza importante come il centenario, in particolar modo non poterlo fare insieme ai nostri tifosi. Abbiamo pensato a una maglia celebrativa che abbiamo già visto col Pisa e torneremo ad indossare con Vicenza e Reggiana; inoltre andremo a fare un album in realtà aumentata e un volume celebrativo dove vogliamo raccontare i nostri 100 anni di storia. Tra le cose che ci sarebbe piaciuto fare metto la partita delle leggende, dove avremo voluto coinvolgere quei calciatori che hanno fatto parte della storia dell’Empoli ma purtroppo per i noti motivi non è stato possibile fare. Stadio? Come ho già avuto modo di dire, abbiamo concluso un accordo col Credito Sportivo che prevede un loro supporto: da parte nostra siamo orgogliosi di portare avanti il progetto, pur dovendo fare i conti con la burocrazia italiana che a maggior ragione in questo periodo fa allungare ancor di più i tempi”.

Andando poi al campo: "I risultati aiutano, l’entusiasmo ci fa affrontare al meglio tutto ma allo stesso tempo vogliamo e dobbiamo essere bravi a mantenere l’equilibrio. La B è un campionato lungo e difficile, quest’anno molto complicato con tante squadre importanti: siamo tra le rose più giovani del torneo e questo è già per noi un grande orgoglio. Abbiamo sette ragazzi cresciuti nel settore giovanile che oggi fanno parte della prima squadra e farli crescere e valorizzarli al meglio è da sempre il nostro primo obiettivo. Poi quel che succederà lo vedremo settimana dopo settimana. Il segreto di quest’Empoli? C’è sicuramente una grande unione tra tutte le parti e una grande alchimia; niente viene lasciato al caso e cerchiamo di gestire al meglio ogni piccola cosa. C’è compattezza, con un mister che dà grande entusiasmo e con un gruppo compatto dove tutti si sentono importanti. E tutto questo non può che essere un valore aggiunto”.

Conclude: "Un altro sogno nel cassetto per il futuro? A oggi penso di aver ancora tantissimo da imparare e cerco di assorbire il più possibile da tutti , con il femminile che è una grande opportunità per trasferire sul campo quello che imparo quotidianamente stando accanto a mio padre e agli altri dirigenti. Se mi chiedete un sogno dico che l’Empoli rimanga a lungo della famiglia Corsi, di proprietà di empolesi e prosegua questo percorso”.