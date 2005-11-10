Vicenza, Gallo: "Non voglio fare processi, ora bisogna stare vicino a questi ragazzi"

Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, analizza nella sala stampa del Menti la sconfitta per 3-0 contro il Pisa: "Abbiamo perso contro una squadra molto forte e i valori si sono visti. Sotto l’aspetto caratteriale la squadra ha fatto il suo poi comunque sotto l’aspetto del risultato non c’è niente da dire perché il Pisa ha sfruttato le occasioni. Il Pisa probabilmente è tra le due più forti del campionato".

Cosa pensa dei tre gol presi?

"Quando si subisce c’è sempre un errore, bisogna stare vicino a questi ragazzi come ha fatto il pubblico che ringrazio, noi dobbiamo andare".

Il cambio Carraro-Rauti all'intervallo?

"Abbiamo messo tanti giocatori provando a creare di più, quando ci siamo messi a quattro in difesa siamo sembrati fragili, non voglio fare processi, l’obiettivo è recuperare tutti per giocarci questo campionato fino in fondo consapevoli delle difficoltà ma sapendo anche che riusciremo a farlo".

Il rientro dal punto di vista fisico dopo la sosta?

"Abbiamo lavorato e la squadra sta abbastanza bene, abbiamo affrontato una squadra che ha un motore vicino a quelle di A, non dev’essere una scusa, abbiamo l’obiettivo di recuperare i giocatori importanti”.