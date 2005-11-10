La Curva Sud del Vicenza alla viglia della sfida contro il Cesena, dove sulla panchina biancorossa esordirà il neo allenatore Davide Dionigi, ha emesso un duro comunicato sottolineando come ora gli alibi siano finiti per proprietà, dirigenza e giocatori che ora dovranno dimostrare di avere a cuore la salvezza del club.

Nessuno ha più alibi. God save the Lane

“Con l’esonero di Gallo si chiude un capitolo, ma cambiare allenatore non significa cancellare le responsabilità che hanno portato il Lane in questa situazione: non accettiamo che il suo esonero diventi la soluzione più semplice e comoda per mettere una pietra sopra agli errori di un’intera struttura. In estate ci sono state (per l’ennesima volta) parole ambiziose da parte della proprietà e della dirigenza: ordini di scuderia per fare un campionato importante, rassicurazioni sulla qualità del calciomercato e dichiarazioni di piena soddisfazione per il lavoro svolto. - si legge nella nota pubblicata sui social - A distanza di mesi, invece, arrivano le contraddizioni: sentiamo parlare di rosa sopravvalutata per la categoria, errori di valutazione, innesti insufficienti e d’importante budget estivo a disposizione. Qualcosa non torna ed i fatti concreti sono ben altri, qualcuno dovrà spiegare e soprattutto assumersi le proprie responsabilità. E anche la squadra da oggi dovrà parlare con i fatti. Siamo consapevoli che il salto dalla Serie C alla B comporti un evidente divario, è sotto gli occhi di tutti che questa rosa non è attrezzata per competere con molte delle avversarie, ma una cosa è riconoscere i limiti tecnici, un’altra è accettare prestazioni in campo prive di carattere e personalità.

Da oggi nessuno ha più alibi: proprietà, dirigenza e giocatori. Noi abbiamo sempre fatto la nostra parte e anche di più, ma adesso è il momento che chi ha costruito, chi ha gestito e chi è sceso in campo dimostri, con i fatti, di essere all’altezza. Questa Curva, questa piazza e questo popolo sono stanchi di false promesse, pressappochismo e arroganza”.