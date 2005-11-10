Fabio Gallo rompe il silenzio dopo l'esonero dalla panchina del Vicenza e affida a un messaggio pubblicato da TrivenetoGoal il proprio saluto all'ambiente biancorosso. Due giorni dopo la decisione della società di interrompere il rapporto con il tecnico, arrivata in seguito alla sconfitta interna contro la Carrarese, l'allenatore ha voluto ringraziare squadra, staff e tifoseria per il sostegno ricevuto. Un'avventura terminata dopo la storica promozione in Serie B della passata stagione e un avvio di campionato complicato.

"Ho dato tutto quello che avevo, ogni giorno, con passione, lavoro e rispetto per questa maglia", ha scritto Gallo, sottolineando il valore del rapporto costruito con la città e con i sostenitori biancorossi.

Il messaggio di Fabio Gallo

"Qualche giorno fa si è conclusa la mia avventura sulla panchina del Vicenza. In queste ore ho ricevuto tantissimi messaggi. Non sono ancora riuscito a rispondere a tutti, ma li sto leggendo uno a uno e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa dentro. Sentivo il bisogno di fermarmi un momento e dirvi grazie.

Ho dato tutto quello che avevo, ogni giorno, con passione, lavoro e rispetto per questa maglia. E ciò che ho ricevuto da questa città e da questa tifoseria vale tantissimo.

Il calcio è fatto di scelte e di momenti che non sempre vanno come vorresti, ma ciò che resta sono i rapporti umani, la vicinanza e la sincerità delle persone: valgono molto più di un risultato o di una panchina.

Grazie alla squadra, al mio meraviglioso staff, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte e soprattutto a voi tifosi, per tutto ciò che mi avete dato e per l'affetto immenso di questi giorni.

Non è semplice salutare questa esperienza, ma porto con me tantissimo. A presto".

La promozione in Serie B e poi l'addio

Si chiude così il capitolo di Fabio Gallo a Vicenza. Il tecnico aveva riportato il club in Serie B nella scorsa stagione, conquistando una promozione che aveva riacceso l'entusiasmo della piazza. L'avventura nella categoria superiore, tuttavia, si è rivelata più complicata del previsto: la sconfitta contro la Carrarese, la settima in tredici giornate, ha portato la società a interrompere il rapporto. Al suo posto è arrivato Davide Dionigi, chiamato a guidare la squadra nel tentativo di risalire la classifica.