Vicenza, Pellizzari: "Non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso"

Dopo il successo sul campo dell'Empoli, il centrocampista del Vicenza Giulio Pellizzari ha parlato in conferenza stampa: "Secondo me abbiamo fatto una grande partita fin dall’inizio - riporta Biancorossi.net -. Forse abbiamo avuto un’attimo di sbandamento quei cinque minuti dopo l’espulsione. Siamo stati bravi però a ricompattarci, a chiuderla e a portare a casa questi tre punti pesanti.

Il 2-0? È stato bravo Loris a recuperare quel pallone, avevo campo, Silvio ha fatto il movimento ed ho chiuso col destro. Sensazioni? Eh.. bellissime, se posso fare una dedica la faccio a mio nonno che lotta ogni giorno come un leone, prendo ispirazione da lui. Cosa significa questa vittoria? Penso sia il segnale più importante non aver preso gol. Dobbiamo mantenere questo equilibrio, non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso, pensiamo e concentriamoci a martedì che c’è un’avversaria molto forte.

Cosa ci siamo detti in spogliatoio? C’era entusiasmo, come giusto che sia, ringraziamo ovviamente i nostri tifosi che ci hanno seguito fin qui, ma pensiamo già alla sfida contro il Modena".