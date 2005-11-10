Il Vicenza perde Pellizzari: lesione al bicipite femorale della coscia destra per il centrocampista

Il Vicenza perde Giulio Pellizzari nel giorno di vigilia della sfida contro il Palermo, match in programma domani sera al Barbera a partire dalle ore 19:30. Come comunicato dalla stessa società veneta, il centrocampista ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e ha già iniziato il proprio iter riabilitativo.

Il comunicato del Vicenza

Di seguito la nota compara sul sito del Lane: "La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Giulio Pellizzari ha riscontrato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".