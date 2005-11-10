Il Vicenza perde Pellizzari: lesione al bicipite femorale della coscia destra per il centrocampista
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Niccolò Righi
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31.10.2026 11:16Serie B
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Il Vicenza perde Giulio Pellizzari nel giorno di vigilia della sfida contro il Palermo, match in programma domani sera al Barbera a partire dalle ore 19:30. Come comunicato dalla stessa società veneta, il centrocampista ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e ha già iniziato il proprio iter riabilitativo.
Il comunicato del Vicenza
Di seguito la nota compara sul sito del Lane: "La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Giulio Pellizzari ha riscontrato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".
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