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Arezzo, Bucchi verso l'Ascoli: "Sarà una gara bellissima. Il calcio senza tifosi non è nulla"
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A margine del 'Gran Galà dello Sport - Città di Castiglion Fiorentino' arrivano alcune dichiarazioni di Cristian Bucchi, tecnico dell'Arezzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del big match di lunedì prossimo contro l'Ascoli per il Girone B di Serie C:
"Lunedì con l'Ascoli sarà una partita bellissima in una cornice fantastica. L'anima di questa città si è svegliata e dobbiamo andarci a giocare tutte le partite per ottenere la promozione. Sul divieto delle trasferte stiamo sbagliando qualcosa questo gioco senza pubblico non è nulla".
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