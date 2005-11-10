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Barilari: "A Pineto ci son state tante cose che non ho gradito, lo ritengo un capitolo chiuso"

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 13:34Serie C
22.10.2026 13:34Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

È adesso alla guida della Nuova Ternana in Serie D, ma l'avvio di stagione di Enrico Barilari è stato in Serie C, alla guida del Pineto, che ha optato per il ribaltone in panchina il 28 settembre.

Proprio di quell'esperienza in Abruzzo, il trainer ha parlato in un'intervista rilasciata al portale tuttoc.com: "Lo ritengo un capitolo chiuso. Ci sono tante cose che non ho gradito, ma le tengo per me: sono uscito in silenzio e da signore come al solito. Polemizzare a distanza e a posteriori non fa parte del mio modo di essere. Dopo ogni esonero ci si interroga per capire cosa si ha sbagliato. Dal punto di vista gestionale penso di aver commesso degli errori, ma siccome la mia visione era già diversa dopo la seconda amichevole estiva mi rimprovero di non aver abbandonato immediatamente. I giorni dell'esonero hanno coinciso con un lutto familiare molto doloroso, ma ho cercato di tenermi aggiornato sui campionati di C e D.

Pineto è un'ottima realtà, c'è una professionalità molto elevata e sono certo che la società continuerà nella sua crescita esponenziale che sta mostrando in questi anni".

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