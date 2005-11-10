Nuova Ternana, è addio con Lisuzzo in panchina. Al suo posto ecco Barilari

Dopo l’esperienza al Pineto terminata a fine settembre per Enrico Barilari c’è una nuova panchina, questa volta in Serie D. La Nuova Ternana lo ha infatti ingaggiato dopo l’esonero di Andrea Lisuzzo.

La nota su Barilari

La Nuova Ternana 1925, comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Enrico Barilari. A mister Barilari vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la società.

La nota dell’esonero di Lisuzzo

La Nuova Ternana 1925, comunica di aver sollevato Andrea Lisuzzo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club rossoverde desidera ringraziare il mister e il suo vice Francesco Lucchesi per la dedizione, l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro percorso nella Ternana, augurando a entrambi le migliori fortune professionali.

La prime parole di Barilari

Il neo tecnico ha parlato dopo la firma sul contratto con i media presenti: “Il primo impatto con la società è stato molto positivo, quando mi hanno chiamato non ci ho messo un attimo per dire di sì perché questa società ha blasone e una tifoseria importante. C'è molto entusiasmo. - prosegue il neo tecnico come riporta Ternananews.it - Quando viene mandato via un allenatore, anche la squadra sicuramente ha avuto qualcosa di più che poteva fare e non ha fatto. Chiederò ai ragazzi di farsi un esame di coscienza e dopodiché chiederò la massima applicazione, come giusto che sia. Alla piazza chiedo di darci fiducia e un po' di tempo, anche se purtroppo so che tempo non ce n'è. Ma la piazza so che è vicina alla squadra, quindi non devo fare richieste particolari. Sono io che devo semmai fare qualcosa per la piazza e non il contrario".