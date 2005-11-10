Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Campobasso, ecco il nuovo Direttore Generale: incarico affidato all'ex Reggina Praticò

Campobasso, ecco il nuovo Direttore Generale: incarico affidato all'ex Reggina Praticò TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola D'Elisiis
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 18:06Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso "comunica di aver affidato a Giuseppe Praticò l’incarico di Direttore Generale.

La scelta, maturata dal Presidente Matt Rizzetta e dal Vicepresidente Nicola Cirrincione, nasce da un confronto diretto e approfondito con un profilo capace di unire esperienza manageriale, conoscenza dell’ordinamento sportivo, sensibilità istituzionale e visione moderna della gestione di un club.

In Giuseppe Praticò il Campobasso FC ha individuato una figura chiamata a contribuire al rafforzamento della struttura societaria in una fase centrale del percorso rossoblù: consolidare quanto costruito, alzare ulteriormente il livello organizzativo e accompagnare la crescita del Club con metodo, competenza e responsabilità.

Executive manager con oltre trent’anni di esperienza nella gestione aziendale, nello sviluppo commerciale e nell’organizzazione di strutture complesse, Praticò ha maturato un percorso professionale trasversale tra impresa, calcio, governance, relazioni istituzionali e sviluppo strategico. Abilitato FIGC come Direttore Sportivo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha inoltre completato nel 2025 il percorso Executive Management del Calcio promosso dalla FIGC in collaborazione con SDA Bocconi School of Management, approfondendo temi centrali per il calcio contemporaneo: sostenibilità, governance, pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse.

Nel suo percorso dirigenziale ha ricoperto incarichi di responsabilità occupandosi di direzione generale, coordinamento societario, rapporti con istituzioni sportive e federali, supervisione amministrativa e finanziaria, sviluppo commerciale, gestione degli sponsor, rapporti con stakeholder pubblici e privati, programmazione sportiva e organizzazione interna.

Competenze che il Campobasso FC considera pienamente coerenti con la propria traiettoria: costruire una società sempre più strutturata, riconoscibile, sostenibile e competitiva, capace di crescere dentro e fuori dal campo.

La storia personale e professionale di Giuseppe Praticò resta profondamente legata a Reggio Calabria e alla Reggina, un legame che il Campobasso FC accoglie con rispetto. Nel calcio, le appartenenze autentiche non sono un limite: sono spesso la misura della serietà di chi ha vissuto questo mondo con passione, responsabilità e senso delle istituzioni. Da oggi, la sua esperienza e la sua competenza vengono messe al servizio del Campobasso, della sua piazza e del progetto rossoblù.

Il Campobasso FC dà il benvenuto al DG Giuseppe Praticò e gli augura buon lavoro".

E sempre ai canali ufficiali del club, queste le prime parole di Praticò: "Mi ha colpito la lungimiranza del progetto portato avanti dal Presidente Matt Rizzetta e dal Vicepresidente Nicola Cirrincione. Ho avuto modo di confrontarmi con loro in maniera intensa, parlando di calcio, organizzazione aziendale, valorizzazione delle risorse, sviluppo e prospettive future. Ho trovato una visione chiara, ambiziosa e molto avanzata rispetto al percorso che il Club vuole compiere. Quando mi è stata prospettata la possibilità di venire a Campobasso per contribuire a questa fase del progetto ho avvertito subito il peso e il valore della sfida. Non solo per gli orizzonti di crescita che la proprietà immagina per il Club, ma anche per ciò che Campobasso rappresenta nel calcio italiano. Ci sono piazze che non hanno bisogno di presentazioni, perché la loro storia parla prima di qualunque parola. Campobasso è una di queste.

Sono un uomo legato alla mia terra e alla mia storia sportiva, e proprio per questo so riconoscere il valore delle piazze vere. Campobasso ha identità, passione, memoria e una tifoseria che conosce bene il significato dell’appartenenza. Per me è un onore essere al servizio di questo Club e di questa città.

Sono qui da qualche giorno e ho trovato un ambiente che mi ha colpito positivamente. La città è accogliente, a misura d’uomo, con persone cordiali e un clima che facilita il lavoro e le relazioni. Allo stesso tempo, dentro il Club ho trovato una squadra organizzata, professionisti seri, ruoli definiti e una struttura che lavora nella stessa direzione. Ed è questo l’aspetto più importante: qui tutti viaggiano verso un unico obiettivo, che si chiama Campobasso”.

Articoli correlati
Campobasso, il neo Dg Praticò: "Colpito la lungimiranza del progetto portato avanti... Campobasso, il neo Dg Praticò: "Colpito la lungimiranza del progetto portato avanti da Rizzetta"
Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: "La rosa può e deve ambire alla Serie... Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: "La rosa può e deve ambire alla Serie C"
Reggina, Praticò: "Ripescaggio in Serie C? Ci sono le possibilità, dobbiamo aspettare"... Reggina, Praticò: "Ripescaggio in Serie C? Ci sono le possibilità, dobbiamo aspettare"
Altre notizie Serie C
Capuano: "Tornerei volentieri a Pescara. Ferrero? Non credo sia in grado di guidare... Capuano: "Tornerei volentieri a Pescara. Ferrero? Non credo sia in grado di guidare il club"
Treviso, Botter sullo stadio: "Lavori procedono spediti. Ma prime gare stagionali... Treviso, Botter sullo stadio: "Lavori procedono spediti. Ma prime gare stagionali in trasferta"
Trento vicino a un rinforzo in difesa: si lavora con la Fiorentina per il prestito... TMWTrento vicino a un rinforzo in difesa: si lavora con la Fiorentina per il prestito di Sadotti
Campobasso, il neo Dg Praticò: "Colpito la lungimiranza del progetto portato avanti... Campobasso, il neo Dg Praticò: "Colpito la lungimiranza del progetto portato avanti da Rizzetta"
Crotone, è addio con Longo. Vrenna: "Mi piace pensare che in futuro potremmo ritrovarci"... Crotone, è addio con Longo. Vrenna: "Mi piace pensare che in futuro potremmo ritrovarci"
Campobasso, ecco il nuovo Direttore Generale: incarico affidato all'ex Reggina Praticò... UfficialeCampobasso, ecco il nuovo Direttore Generale: incarico affidato all'ex Reggina Praticò
Vado-Bellocci ancora insieme. L'estremo difensore ha prolungato fino al 2029 UfficialeVado-Bellocci ancora insieme. L'estremo difensore ha prolungato fino al 2029
Il saluto di Longo: "A Crotone non si capita, Crotone si sceglie. Ho dato tutto quello... Il saluto di Longo: "A Crotone non si capita, Crotone si sceglie. Ho dato tutto quello che avevo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pugno duro dell'Atalanta (questa volta) ha pagato. Inter, che l'affare Palestra serva da insegnamento: il fattore tempo è l'unica chance contro le big d'Europa. Un altro azzurro in Premier, è una buona notizia
Primo piano
Immagine top news n.0 Palestra al Chelsea, giocatore in partenza per Londra. Fissate per domani le visite
Immagine top news n.1 Tutti i motivi che hanno spinto il Chelsea e Xabi Alonso a puntare su Marco Palestra
Immagine top news n.2 Il Real Madrid ricompra Nico Paz: finito l'incontro con il Como. Perché l'Inter ci può sperare
Immagine top news n.3 Santiago Gimenez al Porto, in Messico sono sicuri: al Milan 28 milioni più 7 di bonus
Immagine top news n.4 Inter, si riparte (quasi) da zero: Palestra sfumato, Solet e Jones si raffreddano
Immagine top news n.5 C'è un'italiana che alza la Coppa del Mondo fin da quando era bambina: "È come mia sorella"
Immagine top news n.6 Ore calde per il futuro di Nico Paz. Intanto il Como è già la squadra che si è mossa di più sul mercato
Immagine top news n.7 Palestra al Chelsea, ci siamo. Il punto e tutti i dettagli dell'operazione con l'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché anche il Frosinone ha deciso di cedere le quote agli americani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus-Kolo Muani, Carnevali lavora col PSG per ricucire i rapporti. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Palestra al Chelsea ennesimo allarme per il calcio italiano. E non solo". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Napoli, ecco le strategie: Vicario ipotesi concreta, Gila in dirittura d'arrivo. Il punto su Lukaku
Immagine news podcast n.4 Maresca (e Lisci) dopo De Zerbi, Farioli e Montella: il made in Italy in panchina funziona
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maldini dt, con lui meglio Conte o Mancini come ct? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Paganin: "Milan, Amorim può far riflettere Leao ma per me ciclo finito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Bezzi: "Maldini perfetto come dt ma sarà chiave la scelta del ct"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palestra lascia l'Italia per la Premier League, domani le visite col Chelsea: "Sono contento"
Immagine news Serie A n.2 Pomini: "Allegri non è assolutamente difensivista. E nello spogliatoio ti fa divertire"
Immagine news Serie A n.3 Il Como perde Nico Paz? Vergara è sempre un obiettivo, il Napoli spara alto
Immagine news Serie A n.4 Palestra al Chelsea, giocatore in partenza per Londra. Fissate per domani le visite
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, migliorata la prima offerta per Gaetano: c'è distanza di qualche milione
Immagine news Serie A n.6 Al via l'incontro tra Abodi e Malagò: è il primo confronto post elezioni FIGC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Nikolaou torna dal Bari ed è pronto a ripartire: c'è l'Asteras Tripolis
Immagine news Serie B n.2 Dopo Gabrielloni e Mannini, la Juve Stabia saluta anche Ciammaglichella: rientra al Torino
Immagine news Serie B n.3 Vicenza, Zonta: "Orgoglioso di poter continuare qui. Ho desiderato il rinnovo"
Immagine news Serie B n.4 Pisa, è addio definitivo con Lind: l'attaccante ha firmato un quadriennale col Nordsjaelland
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, la prima amichevole estiva parlerà tedesco: l'avversario è il Kaiserslautern
Immagine news Serie B n.6 Mantova-Wieser avanti insieme: proposto un rinnovo biennale. Ottimismo sulla fumata bianca
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capuano: "Tornerei volentieri a Pescara. Ferrero? Non credo sia in grado di guidare il club"
Immagine news Serie C n.2 Treviso, Botter sullo stadio: "Lavori procedono spediti. Ma prime gare stagionali in trasferta"
Immagine news Serie C n.3 Trento vicino a un rinforzo in difesa: si lavora con la Fiorentina per il prestito di Sadotti
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, il neo Dg Praticò: "Colpito la lungimiranza del progetto portato avanti da Rizzetta"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, è addio con Longo. Vrenna: "Mi piace pensare che in futuro potremmo ritrovarci"
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, ecco il nuovo Direttore Generale: incarico affidato all'ex Reggina Praticò
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Ecuador-Germania
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Scozia-Brasile, Ancelotti a caccia del primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostici Mondiali
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, Alessandra Nencioni nuova direttrice generale del club
Immagine news Calcio femminile n.2 Dopo due anni e mezzo l'Inter Women saluta Serturini: il ringraziamento del club
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, rinnovo fino al giugno 2029 per Eleonora Pacioni
Immagine news Calcio femminile n.4 TAS condanna la Lazio a risarcire Gothberg. Il comunicato del club biancoceleste
Immagine news Calcio femminile n.5 Niente rinnovo perché era incinta, il TAS condanna la Lazio a risarcire Gothberg
Immagine news Calcio femminile n.6 Signorile: "Sembra che in questa città esista solo il Bari. Se ignorata la Pink dovrà arrendersi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 25 giugno 1988, l'Olanda vince il suo primo Europeo. Con un gol straordinario di Van Basten
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'Atalanta del nuovo tecnico Maurizio Sarri
Newsticker
09:23 Prelievo sulle scommesse e tetto ai procuratori: il Ddl per riformare il calcio
06:34 Messico, Svizzera e Brasile primi nei rispettivi gruppi. Impresa del Sudafrica
04:02 Dal SoFi Stadium all’Azteca, i 5 stadi più iconici del mondiale 2026
24/06 Genoa, legittimo l’acquisto della proprietà del club da parte di Dan Sucu
24/06 L’Inghilterra stecca con il Ghana. Il Portogallo e Ronaldo non fanno sconti all’Uzbekistan