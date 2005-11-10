Ufficiale Campobasso, ecco il nuovo Direttore Generale: incarico affidato all'ex Reggina Praticò

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Campobasso "comunica di aver affidato a Giuseppe Praticò l’incarico di Direttore Generale.

La scelta, maturata dal Presidente Matt Rizzetta e dal Vicepresidente Nicola Cirrincione, nasce da un confronto diretto e approfondito con un profilo capace di unire esperienza manageriale, conoscenza dell’ordinamento sportivo, sensibilità istituzionale e visione moderna della gestione di un club.

In Giuseppe Praticò il Campobasso FC ha individuato una figura chiamata a contribuire al rafforzamento della struttura societaria in una fase centrale del percorso rossoblù: consolidare quanto costruito, alzare ulteriormente il livello organizzativo e accompagnare la crescita del Club con metodo, competenza e responsabilità.

Executive manager con oltre trent’anni di esperienza nella gestione aziendale, nello sviluppo commerciale e nell’organizzazione di strutture complesse, Praticò ha maturato un percorso professionale trasversale tra impresa, calcio, governance, relazioni istituzionali e sviluppo strategico. Abilitato FIGC come Direttore Sportivo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha inoltre completato nel 2025 il percorso Executive Management del Calcio promosso dalla FIGC in collaborazione con SDA Bocconi School of Management, approfondendo temi centrali per il calcio contemporaneo: sostenibilità, governance, pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse.

Nel suo percorso dirigenziale ha ricoperto incarichi di responsabilità occupandosi di direzione generale, coordinamento societario, rapporti con istituzioni sportive e federali, supervisione amministrativa e finanziaria, sviluppo commerciale, gestione degli sponsor, rapporti con stakeholder pubblici e privati, programmazione sportiva e organizzazione interna.

Competenze che il Campobasso FC considera pienamente coerenti con la propria traiettoria: costruire una società sempre più strutturata, riconoscibile, sostenibile e competitiva, capace di crescere dentro e fuori dal campo.

La storia personale e professionale di Giuseppe Praticò resta profondamente legata a Reggio Calabria e alla Reggina, un legame che il Campobasso FC accoglie con rispetto. Nel calcio, le appartenenze autentiche non sono un limite: sono spesso la misura della serietà di chi ha vissuto questo mondo con passione, responsabilità e senso delle istituzioni. Da oggi, la sua esperienza e la sua competenza vengono messe al servizio del Campobasso, della sua piazza e del progetto rossoblù.

Il Campobasso FC dà il benvenuto al DG Giuseppe Praticò e gli augura buon lavoro".

E sempre ai canali ufficiali del club, queste le prime parole di Praticò: "Mi ha colpito la lungimiranza del progetto portato avanti dal Presidente Matt Rizzetta e dal Vicepresidente Nicola Cirrincione. Ho avuto modo di confrontarmi con loro in maniera intensa, parlando di calcio, organizzazione aziendale, valorizzazione delle risorse, sviluppo e prospettive future. Ho trovato una visione chiara, ambiziosa e molto avanzata rispetto al percorso che il Club vuole compiere. Quando mi è stata prospettata la possibilità di venire a Campobasso per contribuire a questa fase del progetto ho avvertito subito il peso e il valore della sfida. Non solo per gli orizzonti di crescita che la proprietà immagina per il Club, ma anche per ciò che Campobasso rappresenta nel calcio italiano. Ci sono piazze che non hanno bisogno di presentazioni, perché la loro storia parla prima di qualunque parola. Campobasso è una di queste.

Sono un uomo legato alla mia terra e alla mia storia sportiva, e proprio per questo so riconoscere il valore delle piazze vere. Campobasso ha identità, passione, memoria e una tifoseria che conosce bene il significato dell’appartenenza. Per me è un onore essere al servizio di questo Club e di questa città.

Sono qui da qualche giorno e ho trovato un ambiente che mi ha colpito positivamente. La città è accogliente, a misura d’uomo, con persone cordiali e un clima che facilita il lavoro e le relazioni. Allo stesso tempo, dentro il Club ho trovato una squadra organizzata, professionisti seri, ruoli definiti e una struttura che lavora nella stessa direzione. Ed è questo l’aspetto più importante: qui tutti viaggiano verso un unico obiettivo, che si chiama Campobasso”.