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Crotone, non verrà rinnovato il rapporto con il tecnico Emilio Longo

Crotone, non verrà rinnovato il rapporto con il tecnico Emilio Longo TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 16:19Serie C

Il Football Club Crotone comunica che il rapporto professionale con l’allenatore Emilio Longo non verrà rinnovato. Una decisione maturata in maniera condivisa, nel segno del rispetto reciproco e del forte legame umano e professionale costruito nel corso di questi due anni.

A spiegare le ragioni della scelta è il presidente Gianni Vrenna: «Non è consueto un annuncio del genere, ma sentivamo la necessità di spiegare il motivo per cui, pur essendo coscienti di trovarci davanti un grande professionista con cui si è instaurato un rapporto così saldo e intenso, abbiamo razionalmente deciso insieme che, in questo difficile momento storico della società, questa sarebbe stata la scelta giusta per entrambi. Emilio Longo è stato scelto per come faceva giocare le sue squadre e per i buoni risultati, ma sin dalla prima volta che l’ho incontrato ho subito notato come l’uomo fosse ancor più unico dell’allenatore. Una persona di valori rari, che ha saputo entrare in punta di piedi in azienda, in un momento molto delicato, e in famiglia. Penso che tutto il mondo rossoblù debba un ringraziamento a Emilio, per come si è fatto carico di tutta una serie di problematiche imprevedibili che si sono verificate nell’ultimo periodo e per come è comunque riuscito a raggiungere risultati sportivi in linea con gli obiettivi, in condizioni inimmaginabili all’inizio del percorso. Il nostro rapporto va certamente al di là della sfera calcistica e mi piace pensare che in futuro possiamo ritrovarci».

A salutare il Crotone è anche lo stesso Emilio Longo, che ha voluto affidare a una lettera il proprio pensiero al termine del percorso in rossoblù: «Due anni fa sono arrivato a Crotone dicendo che per me non era un trampolino, ma un punto di arrivo. L’ho sempre pensato, e l’ho ripetuto tante volte: a Crotone non si capita, Crotone si sceglie. Bisogna volerlo, questo posto, per starci davvero. Io l’ho voluto, e lo rifarei: un posto stupendo, una società seria, una storia che merita rispetto. Oggi che saluto, mi porto via la certezza di aver scelto bene. Il primo grazie va alla dirigenza. Al presidente Gianni Vrenna, per la fiducia e per un progetto in cui ho creduto fino in fondo. Al direttore generale Raffaele Vrenna, per avermi lasciato lavorare con la libertà di chi sa di essere rispettato. Un saluto del tutto particolare al mio staff. Avete condiviso con me ogni giornata e ogni notte passata a studiare e preparare le partite: siete stati la mia squadra dentro la squadra, e una parte di questo percorso è soprattutto vostra. Un pensiero speciale è per i miei ragazzi. Avete onorato questa maglia ogni giorno, vi siete sacrificati l’uno per l’altro e mi avete fatto sentire parte di una famiglia vera. Quello che abbiamo costruito insieme resta nostro: nessuno potrà togliercelo. Un grazie sincero anche ai giornalisti che hanno seguito e raccontato questi due anni: il confronto e le domande, anche quelle scomode, fanno parte del gioco e lo rendono più vero. Grazie poi a chi tiene in piedi tutto e quasi mai finisce sui giornali: l’ufficio stampa, i magazzinieri, il team manager, i collaboratori di campo, lo staff medico. La lista sarebbe troppo lunga da fare per intero, e proprio questo dice tutto: il Crotone Calcio sta in piedi grazie a tante persone che ogni giorno fanno la differenza nel silenzio. Grazie a questo ambiente, a una città bellissima che custodisce una storia antica, e a un popolo rossoblù che ho imparato a conoscere e ad amare. Un abbraccio alla sua curva, al cuore caldo di questo tifo, di cui ho fatto mie le parole: “Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me”. Una confessione, prima di chiudere: in due anni non ho mai fatto il bagno nel vostro mare, che è tra i più belli che abbia visto. Tornerò spesso a Crotone, e una di quelle volte finalmente lo farò. Ho dato tutto quello che avevo, e quello che mi porto via in affetto vale più di qualsiasi risultato. Grazie di cuore. Crotone resta nella mia identità».

La Società ringrazia Emilio Longo per la professionalità, la dedizione e il senso di appartenenza dimostrati durante il suo percorso in rossoblù, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della carriera.

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