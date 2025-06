Ufficiale Dolomiti Bellunesi, si separano le strade con Tiozzo, Fagan e Tardivo

È ormai ufficiale la separazione fra la Dolomiti Bellunesi e tre elementi della rosa, che rispondono ai nomi di Francesco Tiozzo, Federico Fagan e Mattia Tardivo. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

La Dolomiti Bellunesi comunica che, in vista della stagione sportiva 2025-2026, la rosa orientata ad affrontare il prossimo campionato di Serie C non comprenderà Francesco Tiozzo, Federico Fagan e Mattia Tardivo. Nel corso della loro esperienza in maglia dolomitica, i tre atleti hanno contribuito in maniera concreta ai risultati ottenuti sul campo. E saputo garantire qualità, dedizione e professionalità.

Punto fermo della retroguardia nelle ultime due annate, Tiozzo si è distinto in termini di affidabilità. Tanto da aver collezionato 34 presenze complessive, arricchite da un gol realizzato a Caravaggio: una rete pesante, utile a riportare in equilibrio un confronto nato sotto la cattiva stella.

Centrocampista dinamico e generoso, Tardivo invece ha disputato 24 partite, firmando 2 assist e 3 centri. Due di questi hanno avuto un significato particolare: a Campodarsego, con un colpo di testa che ha riequilibrato il punteggio, e a Treviso, dove ha siglato il momentaneo vantaggio nella sfida al vertice, in chiusura di girone d’andata.

Per quanto riguarda Fagan, ha vissuto una stagione da protagonista con 36 presenze e 3 reti. Fra le quali spicca la punizione vincente contro la Real Calepina, tra le marcature più belle dell’intero campionato. Senza considerare la doppietta da ex contro il Bassano.

A Francesco, Federico e Mattia vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della società per l’impegno profuso, la serietà dimostrata e il contributo umano e sportivo. A ciascuno di loro, la Dolomiti Bellunesi augura il meglio per il prosieguo della carriera e della vita personale.