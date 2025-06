Ufficiale Dolomiti Bellunesi, salutano altri due giocatori: addio con Parlato e Pegoraro

In vista della prossima stagione in C, la Dolomiti Bellunesi saluta anche Mattia Parlato e Leonardo Pegoraro.

Laterale destro, classe 2005, Parlato è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che ha portato alla conquista del campionato di serie D. Oltre ad aver collezionato 37 presenze, il ventenne cresciuto nel Vicenza è riuscito a sfornare 4 assist e a realizzare 2 gol: uno dei quali, di cruciale importanza, contro il Chions, nel quartultimo turno in calendario.

Fra i giocatori più giovani della rosa, Pegoraro ha vissuto, invece, la sua prima annata tra i “grandi” con impegno, dedizione e spirito di sacrificio. Ed è cresciuto, all’interno di un contesto competitivo e stimolante.

Dopo i saluti a Francesco Tiozzo, Federico Fagan e Mattia Tardivo, la società aggiunge anche quelli a Parlato e Pegoraro: «Li ringraziamo per il cammino condiviso e per aver fatto parte di una stagione destinata a rimanere nella storia del club. A Mattia e Leonardo vanno i migliori auguri per il futuro, affinché sia ricco di soddisfazioni: dentro e fuori dal rettangolo verde».