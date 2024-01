Ufficiale Entella, arriva Faggi per rinforzare il centrocampo. È in prestito dal Bari

Come avevamo anticipato, Filippo Faggi sarebbe presto sbarcato in Liguria. Ed è con una nota ufficiale che l'Entella "comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Bari per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Faggi (Forlì 5 febbraio 2003)

A Filippo un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".