Giudice Sportivo Serie C: due turni a Mangni e Berrettoni

© foto di Giuseppe Scialla

Due turni di stop per Mangni del Monopoli e Berrettoni del Pordenone: sono queste le decisioni più rilevante del Giudice Sportivo di Serie C a margine delle gare dell'ultima giornata. Due giornate di squalifica complessive anche per Damonte (Albissola), un turno a Jefferson, Pinto e Perna (Giana Erminio), D'Errico (Monza), Rigione e Cinaglia (Novara), Markic (Bisceglie), Bombagi (Pordenone), Vassallo (Robur Siena), Giorgione (Albinoleffe), Biasci (Carrarese), Pinna (Casertana), Ciccone (Catanzaro), Gatto (Pro Vercelli), Celjak (Sambenedettese), Spighi (Teramo), Scognamillo (Trapani), Salandria (Reggina).