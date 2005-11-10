Ufficiale Grosseto, nuovo innesto in dirigenza: Taccola sarà il Direttore Organizzativo

US Grosseto 1912 comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Organizzativo a Fabio Taccola.

Professionista di esperienza nel panorama calcistico nazionale, Taccola ha maturato un importante percorso dirigenziale all’interno di diverse società professionistiche e dilettantistiche. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi organizzativi nel Pisa in Serie C, nel Ponsacco in Serie D, nel Monterosi in Serie C, nell’Aglianese in Serie D e nella Pistoiese in Serie D. L’ingresso di Fabio Taccola rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e consolidamento della struttura organizzativa di US Grosseto 1912.

La società rivolge a Fabio Taccola il più caloroso benvenuto in biancorosso e gli augura buon lavoro