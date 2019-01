Gazzetta dello Sport: “Gubbio fortezza, in difesa meglio del PSG”

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

L’apertura della pagina dedicata alla Serie C de La Gazzetta dello Sport è tutta per il record del Gubbio tra le mura amiche. “Mini Gubbio fortezza d’Europa, in difesa batte il PSG", recita il titolo. "In casa subiti solo due gol. Nessuna big come la squadra di Galderisi”, si legge ancora. Due gol incassati e miglior difesa del continente, al pari di Psv Eindhoven, Partizan Belgrado, Paok Salonicco, Maccabi Tel Aviv e Pristina, mentre a quota 3 ci sono il Psg, Aek Atene, Borussia Monchengladbach, Monopoli e Juve Stabia.