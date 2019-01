Sono dieci i punti di vantaggio che il Pordenone ha messo a referto sulla seconda in classifica dopo il successo di ieri sul campo della Virtus Verona. Una vittoria, firmata da Magnaghi e Berrettoni, che ha sancito ancora una volta la supremazia dei Ramarri nei girone di B Serie C. Un rendimento, quello degli uomini di Attilio Tesser, che nelle ultime dieci giornate ha visto impennarsi ulteriormente, con sette vittorie e tre pareggi conquistati. Zero le sconfitte per i neroverdi che condividono lo stesso dato con un'altra formazione del girone: la Sambenedettese. La compagine allenata dallo scorso ottobre da Giorgio Roselli nelle ultime dieci giornate non ha perso una partita (cinque vittorie e altrettanti pareggi). Un trend positivo avvalorato anche dai soli quattro gol incassati nel medesimo periodo, due in meno del Pordenone capoclassifica.