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Un altro ko per la Vis Pesaro porta al cambio di panchina: esonerato Andrea Gennari

Ufficiale
Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 18:53Serie C
18.10.2026 18:53Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Vis Pesaro ad una svolta. Dopo la settima sconfitta in campionato, rimediata in trasferta sul campo del Latina con il punteggio di 1-0, la società decide di esonerare il tecnico Andrea Gennari.

La nota del club

"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Andrea Gennari dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Società desidera ringraziare mister Gennari per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profusi durante la sua esperienza sulla panchina biancorossa, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".

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