Un altro ko per la Vis Pesaro porta al cambio di panchina: esonerato Andrea Gennari

Ufficiale
Un altro ko per la Vis Pesaro porta al cambio di panchina: esonerato Andrea GennariUfficiale
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 18:53Serie C
autore Paolo Lora Lamia
18.10.2026 18:53Serie C
TUTTOmercatoWEB
Vis Pesaro ad una svolta. Dopo la settima sconfitta in campionato, rimediata in trasferta sul campo del Latina con il punteggio di 1-0, la società decide di esonerare il tecnico Andrea Gennari.
La nota del club
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Andrea Gennari dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Società desidera ringraziare mister Gennari per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profusi durante la sua esperienza sulla panchina biancorossa, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".
Altre notizie Serie C
Oggi
19:04 Serie C
Giugliano, il ds Antonazzo: "Ci aspettavamo di più da Di Napoli, all'opera per il futuro"
18:56 Serie CUfficiale
UfficialeCasarano, Di Bari viene sollevato dall'incarico: fatale la cinquina contro la Cavese
18:53 Serie CUfficiale
UfficialeUn altro ko per la Vis Pesaro porta al cambio di panchina: esonerato Andrea Gennari
18:34 Serie C
Polemiche arbitrali anche su Potenza-Catania. Longo: "Non mi va di essere preso in giro"
18:19 Serie C
Serie C, 10ª giornata: i risultati parziali dei match delle 17.30. Tris Alcione, Pescara ok