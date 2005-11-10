Si sono concluse le gare delle 17.30 della 16ª giornata di Serie C. Nel Girone A spettacolare 3-3 tra AlbinoLeffe e Treviso, con Tommasini che firma il definitivo pareggio su calcio di rigore all'82'. Basta invece una rete di Dore al Renate per superare la Folgore Caratese. Nel Girone B il Forlì espugna il campo dell'Atalanta U23 grazie al rigore decisivo di Macrì, mentre la Sambenedettese si aggiudica il delicato derby salvezza contro la Vis Pesaro con una rete di Candellori. Nel Girone C il Bari supera per 3-1 il Savoia grazie alle reti di Della Morte, Darboe e Mendicino, consolidando il secondo posto. Termina invece 2-2 la sfida tra Crotone e Picerno, con Egharevba protagonista di una doppietta.

Il programma della 16ª giornata di Serie C

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Carpi-Lecco 0-0

Novara-Alcione 1-1

86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)

Lumezzane-Desenzano 2-2

11' Ghillani (L), 13' Ebone (L), 59' Biondi (D), 71' Procaccio (D)

Ospitaletto-Brescia 0-0

Pergolettese-Giana Erminio 2-1

7' Roversi (P), 44' Quaggio (G), 62' De Marchi (P)

Domenica 29 novembre

Arzignano Valchiampo-Trento 1-0

24’ Fosu

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi 1-0

24’ Konate

AlbinoLeffe-Treviso 3-3

5' e rig. 82' Tommasini (T), 11' Sassi (A), 17' Desogus (A), 28' Odogwu (T), 37' Faggi (A)

Renate-Folgore Caratese 1-0

36' Dore (R)

Classifica: Union Brescia 35, Trento 33, Cittadella 33, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Treviso 25, Lecco 25, Alcione 22, Pergolettese 21, AlbinoLeffe 21, Juventus Next Gen 20, Pro Vercelli 19, Lumezzane 17, Novara 16, Carpi 16, Renate 15, Desenzano 15, Giana Erminio 13, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11.

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Gubbio-Vado 3-0

10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello

Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0

23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio

Pescara-Pianese 2-2

17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)

Domenica 29 novembre

Spezia-Pineto 2-1

1’ Forte (P), 20’ aut. Di Renzo (S), 86’ aut. Nebuloso

Perugia-Livorno 1-0

40’ rig. Ladinetti

Ravenna-Torres 3-1

62’ aut. Zaccagno (R), 74’ rig. Scotto (T), 87’ Fischnaller (R), 90’+1’ Casiraghi (R)

Atalanta U23-Forlì 1-2

8' Coveri (F), 60' rig. Misitano (A), 79' rig. Macrì (F)

Vis Pesaro-Sambenedettese 0-1

37' Candellori (S)

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 42*, Ravenna 38*, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26*, Grosseto 23, Perugia 23*, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21*, Campobasso 20*, Atalanta U23 20*, Forlì 19*, Pineto 19*, Pianese 17*, Vado 16*, Gubbio 14*, Sambenedettese 13*, Ostiamare 11, Vis Pesaro 9*

* una partita in più

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Cavese-Scafatese 3-3

16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)

Foggia-Casertana 0-3

14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli

Sabato 28 novembre

Giugliano-Altamura 0-4

43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto

Salernitana-Monopoli 0-2

66' Gioielli, 71' Scipioni

Sorrento-Cosenza 1-2

34' Dametto (C), 60' D'Alena (C), 72' Potenza (S)

Domenica 29 novembre

Barletta-Inter U23 0-0

Casarano-Catania 1-1

27’ Patierno (Cas), 83’ Coda (Cat)

Potenza-Audace Cerignola 3-2

1’ e 15’ Volpe (A), 28’ Bando (P), 41’ D’Auria (P), 89’ Petrungaro (P)

Bari-Savoia 3-1

37' Della Morte (B), 49' Darboe (B), 83' Mendicino (B), 90' Scotti (S)

Crotone-Picerno 2-2

27' e 53' Egharevba (P), 35' Tordini (C), 44' Zunno (C)'

Classifica: Classifica: Potenza 38, Bari 30, Monopoli 26, Scafatese 25, Audace Cerignola 24, Casertana 24, Catania 24, Inter U23 24, Sorrento 23, Picerno 23, Cavese 20, Altamura 20, Barletta 20, Casarano 20, Salernitana 19, Cosenza 19, Savoia 18, Giugliano 16, Foggia 15, Crotone 2°

° penalizzato di 6 punti