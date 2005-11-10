Alfredo Aglietti, allenatore della Vis Pesaro, ha presentato il derby contro la Sambenedettese, una sfida particolarmente significativa anche alla luce della delicata situazione di classifica delle due formazioni. Il tecnico ha invitato i suoi a non sottovalutare gli avversari, reduci da quattro sconfitte consecutive, soffermandosi anche sugli aspetti da migliorare rispetto alla precedente gara contro il Campobasso. "Dobbiamo pensare al presente, affrontiamo una squadra che come noi è in difficoltà. È un derby sentito da tutti, siamo carichi però sarà una partita molto difficile anche se vengono da quattro sconfitte consecutive. È una partita da prendere con le molle, hanno bisogno di punti come noi".

Aglietti punta a lasciare l'ultimo posto: "Serve maggiore attenzione"

Oltre al valore del derby, a rappresentare un ulteriore stimolo per la formazione marchigiana è la possibilità di abbandonare l'ultima posizione in classifica. Aglietti si aspetta delle conferme sul piano della produzione offensiva, chiedendo però ai suoi maggiore attenzione in fase difensiva. "Possiamo lasciare l'ultimo posto, è uno stimolo oltre che ad essere un derby. L'ideale sarebbe avere la stessa qualità e le occasioni avute con il Campobasso senza subire due gol che erano evitabili, avendo un briciolo di attenzione in più e non abbassarci troppo nelle difficoltà".