La Juve Stabia risponde alla Casertana: "Mai stata nostra chiusura sul rinvio del match"

Dopo il caos scatenatosi domenica, quando la Casertana falcidiata dal Covid-19 è scesa in campo con soli 9 giocatori (di cui due poi risultati positivi al virus), la Lega Pro ha disposto il rinvio del match di domani contro la Juve Stabia, valevole per la 17^ giornata del Girone C di Serie C.

Ma prima del rinvio hanno fatto scalpore le parole del presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino che ha detto che "anche la Juve Stabia vuole giocare, continuandosi ad appellare al protocollo [...] La Juve Stabia non ha teso la mano alla Casertana, vogliono giocare se la Lega non sposta": su questo, si è però espresso il club delle Vespe.

Questo il comunicato:

"La S.S. Juve Stabia apprende la decisione della Lega Pro sul rinvio della gara di domani, 23 dicembre 2020, con la Casertana. Una scelta che ci trova pienamente d’accordo, nel rispetto dei regolamenti e delle istituzioni. La società vuole chiarire un punto fondamentale e cioè che non c’è stata una chiusura nei confronti del rinvio o un’imposizione nel voler giocare, ma aspettare l’evolversi degli eventi, consapevoli del fatto che gli enti preposti sarebbero intervenuti, dimostrando, come sempre fatto, che la S.S. Juve Stabia è per il rispetto delle regole. La volontà del presidente Andrea Langella è stata quella di valutare ogni aspetto, cercando la giusta soluzione. È arrivato il rinvio, fortunatamente è prevalso il buonsenso, facendo sì che nessuno si potesse sostituire agli organi competenti".