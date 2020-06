Lega Pro, il 22 giugno convocata l'Assemblea dei club

Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, dispone la convocazione dell’assemblea delle società di Lega Pro. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) verifica dei poteri;

2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

3) intervento e comunicazioni del Presidente;

4) su richiesta di alcuni club associati trasmessa il 1.06.2020: “esame delibera Consiglio Direttivo del 29-05-2020” e “delibera e discussione con riferimento alla prosecuzione, modifica o interruzione del campionato di Serie C e proposte conseguenti da inviare al Consiglio Federale della FIGC”;

5) approvazione linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi negli esercizi 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;

6) varie ed eventuali.

L’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del 29.05.2020 verrà successivamente inoltrato ad ogni società sportiva, in tempo utile per poter partecipare ai lavori assembleari.

Attesa l’oggettiva impossibilità di consentire l’accesso dei delegati all’assemblea in un medesimo luogo o ambiente comune, in conseguenza delle misure di contenimento e distanziamento sociale prescritte dai vigenti provvedimenti dell’Autorità governativa, l’Assemblea si terrà mediante video/call conference su piattaforma Webex in prima convocazione con inizio alle ore 7:00 del 22 giugno 2020 e, in seconda convocazione, con inizio ALLE ORE 11:00 DEL 22 GIUGNO 2020.

In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto tra gli amministratori oppure tra i soci delle stesse purché persona fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell’organico societario così come risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro.

Con separata comunicazione saranno rese note le modalità tecniche di partecipazione ai lavori assembleari, finalizzate a garantire la verifica dei poteri dei singoli delegati assembleari, le modalità di intervento nel corso dell’assemblea e di espressione del diritto di voto.