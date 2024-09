Ufficiale Legnago, esonerato Gastaldello. Con lui anche il vice e il preparatore atletico

La notizia era già nell'aria, ora arriva l'ufficialità. Con la nota che di seguito riportiamo, infatti, il Legnago "comunica l’esonero dall’incarico di allenatore del First Team di Daniele Gastaldello.

Contestualmente, sono stati sollevati dalle proprie mansioni anche l’allenatore in seconda, Claudio De Martini e il preparatore atletico Alessandro Pastore.

A tutti loro va un ringraziamento e un augurio per le future avventure professionali".

Ai canali ufficiali del club, dopo la scelta che arriva con la squadra ferma a 0 punti in classifica e reduce dalla pesante e umiliante sconfitta per 8-0 con la Ternana, ecco le parole del presidente Davide Venturato: "Sollevare dall’incarico un allenatore non è mai una decisione facile, ma era necessario dare una svolta, e per dare un forte segnale di cambiamento è stato sollevato tutto lo staff arrivato con il mister. Crediamo in questo gruppo di giocatori, e la priorità ora è rivitalizzare la rosa a disposizione, anche perché abbiamo completato la lista, per cui non sono possibili nuovi inserimenti fino a gennaio. Siamo comunque convinti che questo gruppo possa certamente lottare per gli obiettivi prefissati, anche se ovviamente ora la situazione non è delle più semplici. Ma lotteremo punto su punto con tutti, in casa come in trasferta”.