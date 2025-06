Ufficiale Bari, ufficiale la separazione con mister Moreno Longo

Il Bari ha formalizzato un’ufficialità che era nell’aria da tempo. Moreno Longo non sarà l’allenatore dei galletti per la stagione 2025-26. Si chiude così dopo un solo anno il rapporto con l’ex Como e Torino. Di seguito il comunicato ufficiale publicato sui canali social della società:

SSC Bari comunica la decisione di non confermare Moreno Longo alla guida della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva.

Al tecnico piemontese va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non.

Il bilancio sportivo del resto non può essere ritenuto sufficiente, dal momento che la squadra ha chiuso al nono posto in campionato, non riuscendo neanche ad agguantare la zona play-off. A livello statistico le partite alla guida del Bari hanno visto Longo uscire vincitore per 10 volte, sconfitto per 11 e chiudere in pareggio in 18 occasioni.