LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Monopoli scatenato sul mercato

21:50 - Monopoli, ecco Piccinni: contratto fino al 2021 - Il Monopoli comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1987 Marco Piccinni, fino al 30 giugno 2021.

21:47 - Gubbio, dalla Juve Stabia arriva Sorrentino - S. S. Juve Stabia rende noto di aver perfezionato l'accordo, con l' A.S. Gubbio 1910, per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive dell'attaccante Lorenzo Sorrentino, classe '95.

21:45 - Monopoli, Carannante torna al Parma - Il Monopoli comunica che si è concluso, in data odierna, il rapporto contrattuale con il centrocampista classe 1999 Gabriele Carannante, il quale rientra dal prestito al club di appartenenza Parma.

21:34 - Alessandria, rescissione con Nicola Talamo - L’Alessandria Calcio comunica la rescissione consensuale del contratto con l'attaccante classe 1996 Nicola Talamo.

21:18 - Rimini, ingaggiato dal Bologna Mattia Cozzari - Il Rimini F. C. rende comunica di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio del centrocampista classe ’99 Mattia Cozzari. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con la Primavera rossoblù nel triennio 2015-18 ha collezionato 58 gettoni di presenza e realizzato 5 centri. Nella scorsa stagione ha indossato la casacca della Reggio Audace, in Serie D, mettendo a referto 22 presenze e andando in rete in una occasione.

21:15 - Teramo, dal Lecce ecco Costa Ferreira: contratto biennale - La S.s. Teramo Calcio annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pedro Miguel Costa Ferreira, che si trasferisce in biancorosso a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Lecce.

21:09 - Monopoli, dal Cosenza arriva in prestito Moreo - Il Monopoli ha comunicato di aver acquisito, in data odierna, a titolo temporaneo dal Cosenza il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante classe 1996 Riccardo Moreo.

21:09 - Paganese, rescissione per Dammacco - La Paganese Calcio 1926 comunica di aver trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava l’attaccante Gaetano Dammacco fino a giugno 2021.

21:05 - Scambio sull'asse Fermana-Teramo: Persia-Valentini - La Fermana chiude una doppia operazione con il Teramo, con uno scambio tra le parti a titolo definitivo. In gialloblù arriva il giovane centrocampista Angelo Persia, classe 1998. Percorso opposto per l’estremo difensore Mattia Valentini, classe 1997, ora nuovo numero uno a disposizione della squadra abruzzese.

21:02 - Reggina, Zibert al Bisceglie. Biennale per Blondett - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto, con la formula del prestito, al Bisceglie le prestazioni sportive di Urban Zibert fino al 30 giugno 2020.

Contestualmente è stato raggiunto un accordo biennale per le prestazioni sportive di Edoardo Blondett.

20:45 - Novara, Hicham Kanis si trasferisce al Fano - L’Alma Juventus Fano 1906 comunica di aver tesserato il calciatore Hicham Kanis ceduto a titolo definitivo dal Novara con contratto annuale.

20:45 - Feralpisalò, dalla Salernitana arriva in prestito Altobelli - La Feralpisalò comunica di aver trovato un accordo per il prestito dall'US Salernitana 1919, fino al 30 giugno 2020, delle prestazioni sportive del centrocampista classe '93 Daniele Altobelli. La data della presentazione ufficiale del giocatore sara comunicata nelle prossime ore.

20:44 - Cavese, dal Pordenone ecco Germinale: contratto biennale - La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive – contratto biennale – dell’attaccante centrale Domenico Germinale dal Pordenone Calcio.

20:30 - Monopoli, dal Monza ecco Jefferson: contratto fino al 2020 - Il Monopoli ha comunicato di aver acquisito, in data odierna a titolo definitivo dal Monza, il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante brasiliano Jefferson Andrade Siqueira che si lega al club fino al 30 giugno 2020.

20:27 - Viterbese, dal Frosinone ecco Besea - La A.S. Viterbese Castrense comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Frosinone Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Besea Emmanuel Prince.

20:19 - Carpi, dal Rimini arriva Boccaccini: contratto al 2020 - Il Carpi FC 1909 comunica l’acquisizione a titolo definitivo dal Rimini FC del diritto alle prestazioni sportive di Matteo Boccaccini, difensore classe 1993 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

20:19 - Rieti, altro colpo: in attacco ecco Steve Beleck - Il Football Club Rieti annuncia di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Steve Leo Beleck A’Beka.

20:04 - Arezzo, ingaggiato Gori dalla Fiorentina - La Società Sportiva Arezzo comunica di aver raggiunto l’accordo con la ACF Fiorentina per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe 1999 Gabriele Gori.

19:58 - Rieti, dalla Salernitana ecco Mirko Esposito - Il Football Club Rieti comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Salernitana per il trasferimento a titolo temporaneo di Mirko Esposito.

19:54 - Carpi, Clemente fino al 2021 - Il Carpi FC 1909 comunica l’ingaggio di Gianluca Clemente, difensore classe 1996 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

19:46 - Imolese, dal Bari arriva Bolzoni - L'Imolese Calcio 1919 comunica di aver completato la propria campagna acquisti con l’acquisizione delle prestazioni sportive di Francesco Bolzoni in prestito dal SSC Bari

19:46 - Vicenza, preso Vandeputte - La società LR Vicenza comunica di aver acquistato dalla Viterbese Castrense, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Jari Vandeputte. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2021.

19:44 - Vibonese, arriva Emmausso in attacco - Michele Emmausso è un giocatore della Vibonese. Il ventiduenne attaccante di Giugliano, in provincia di Napoli, si trasferisce a Vibo Valentia, via Genoa, a titolo definitivo. Contratto di un anno più opzione per il prossimo.

19:43 - Sicula Leonzio, Megelaitis firma un biennale - La Sicula Leonzio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Lecce per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Linas Megelaitis.

19:37 - Monopoli, Maistrello passa alla Fermana - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fermana per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommy Maistrello.

19:31 - Carrarese, arriva Rizzo dal Genoa - Carrarese calcio 1908 informa di aver concluso con il Genoa Cricket and Football Club l' accordo per l'acquisto, a titolo temporaneo, del difensore Nicholas Rizzo. Il classe 2000 è cresciuto nell' importante settore giovanile dell' Internazionale e rappresenta uno degli interpreti ,a livello giovanile, più importanti nel ruolo di difensore centrale.

19:30 - Fermana, arrivano due giovani dall'Ascoli - Altri due giovanissimi talenti in entrata per la Fermana che si assicura le prestazioni di Lorenzo Coltorti e Manuel Bianchini, entrambi dall’Ascoli Calcio a titolo definitivo. Coltorti è un difensore centrale classe 2001 mentre Bianchini è un attaccante del 2002: entrambi nella passata stagione si sono messi in bella evidenza nella formazione Under 17 bianconera.

19:27 - Carpi, scambio di punte con la Fermana - Scambio di prestiti effettuato tra Fermana Football Club e Carpi. Alla Fermana arriva in prestito secco l’attaccante Alex Rolfini, classe 1996, lo scorso anno al Gozzano dove ha realizzato 4 reti: per lui in passato esperienze anche con le maglie del Fano e della Carrarese. Stessa formula ma percorso inverso per Gabriele Zerbo che approda con la formula del prestito secco al Carpi.

19:24 - V. Verona, arriva Marcandella dal Padova - Il Calcio Padova informa che l’attaccante biancoscudato Davide Marcandella ha rinnovato il suo contratto con il Calcio Padova fino al 2022. Fino al termine della stagione sportiva corrente, il giocatore è stato quindi trasferito a titolo temporaneo alla Virtus Vecomp Verona.

19:22 - Carpi, arriva Tommasone dall'Inter - Il Carpi FC 1909 comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 da FC Internazionale Milano del diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo Tommasone, attaccante classe 1995.

19:16 - Novara, Perrulli rescinde e saluta - La Società Novara Calcio comunica in data odierna la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Giampietro Perrulli.

Il Club augura al calciatore un prosieguo di carriera brillante e ricco di soddisfazioni.

19:14 - Monopoli, dal Lecce arriva Milli - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Lecce, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joakim Milli.

19:10 - Reggina, preso Rivas dall'Inter - Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive di Rigoberto Rivas, classe '98. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco.

19:08 - Olbia, ecco Manca e Miceli - La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Luca Manca. Il centrocampista si è legato all'Olbia sino al 30 giugno 2020. La Feralpisalò ha comunicato che il centrocampista classe 1999 Alessio Miceli è stato ceduto - con la formula del prestito annuale - all’Olbia.

19:07 - Paganese, colpo Calil in avanti - La Paganese Calcio 1926 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’ attaccante italobrasiliano, Caetano Pròsperi Calil. Il calciatore classe 84 vestirà azzurrostellato fino a giugno 2020. Ha scelto la maglia numero 17.

18:40 - Robur Siena, preso il difensore Baroni - Riccardo Baroni è un nuovo giocatore bianconero. Difensore centrale classe 1998, arriva con la formula del prestito della Fiorentina. Baroni vanta 3 presenze in Nazionale U20 e 41 presenze in tra i professionisti. Ha vestito le maglie di Lucchese nel 2017/2018 ed Entella lo scorso anno, mettendo a segno 1 gol.

18:31 - Cavese, rinnovo per Sainz Maza - La Cavese 1919 srl rende noto che il calciatore Miguel Sainz-Maza continuerà a vestire la casacca blufoncè dopo un chiarimento tra le parti avvenuto nelle ultime ore. Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore incontro per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2020.

17:38 - Fermana, rinnova Scrosta - La Fermana comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il difensore Edoardo Scrosta che scadrà ora nel 2022.

17:26 - Paganese, arriva Musso dalla Salernitana - La Paganese Calcio 1926 comunica di aver trovato l’accordo con l’Unione Sportiva Salernitana 1919 per il prestito dell’attaccante classe '99, Antonino Musso. Il calciatore siciliano resterà in azzurrostellato fino a giugno 2020 e vestirà la maglia numero 29.

17:17 - Triestina, Cernuto firma un biennale - U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Cernuto. Il giocatore ha sottoscritto in questi minuti con i rossoalabardati un accordo di durata biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2021.

17:05 - Pergolettese, colpo a centrocampo: c'è Sbrissa. - Il centrocampista Giovanni Sbrissa ha firmato nella giornata odierna il contratto con l’U.S.Pergolettese. Nato a Castelfranco Veneto il 25 /09/1996, ha indossato nella sua carriera le maglie del Vicenza in C1 e poi per 2 stagioni in serie B, per poi passare, sempre in serie B, nel Brescia, Cesena e Cremonese . Nella scorsa stagione ha fatto parte della rosa della Robur Siena in serie C dove ha disputato 25 gare per un totale in carriera di 120 presenze. Da domani sarà presente al Bertolotti per iniziare la settimana di allenamenti.

16:58 - Fermana, ecco Gemello dal Torino - Per la porta della Fermana Football Club arriva un altro estremo difensore under. La società gialloblù si è assicurata con la formula del prestito secco dal Torino Football Club l’estremo difensore classe 2000 Luca Gemello. Protagonista con la Primavera granata nella passata stagione, dove si è messo in evidenza come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo a livello nazionale, è stato inserito costantemente nella lista Uefa del Torino in questa prima parte di stagione.

16:36 - Imolese, arriva Bismark dal Chievo - L’A.C.ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30/06/2020 all’Imolese Calcio 1919 le prestazioni sportive dell’attaccante Bismark Ngissah.

16:35 - Pro Vercelli, arriva Benedetti - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver tesserato il difensore classe 1997 Alessio Benedetti, svincolato dopo l’esperienza con la maglia del Pontedera.

16:16 - Carpi, preso Simonetti dal Parma - Lorenzo Simonetti è un nuovo giocatore del Carpi. Il centrocampista classe '96 arriva in prestito dal Parma fino al termine della stagione.

16:15 - Albinoleffe, arriva Abagnale - U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'S.S. Audace Cerignola le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Abagnale, portiere classe '98.

16:04 - Fermana, arrivano i giovani Badioli e Di Stefano - La Fermana si è assicurata, con la formula del prestito con diritto di riscatto, due giovani talenti di indubbia prospettiva dal Pescara: Filippo Badioli e Matteo Di Stefano. Badioli è un giovanissimo estremo difensore pesarese, cresciuto nel settore giovanile del Vismara prima di approdare al Fano e successivamente proprio al Pescara. Di Stefano invece è un esterno offensivo, abruzzese doc, formatosi proprio nelle giovanili pescaresi, in passato è stato convocato anche in rappresentativa nazionale.

15:43 - Gubbio, arriva Cinaglia dal Novara - As Gubbio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Novara calcio le prestazioni sportive del difensore Davide Cinaglia. Il neo giocatore rossoblù è nato a Roma il 10 Aprile 1994 ed ha sottoscritto con il Gubbio un contratto fino al 30 Giugno 2021. A Davide il più affettuoso benvenuto nella famiglia rossoblù.

15:10 - Bisceglie, arriva l'uruguayano Carrera - Il Bisceglie annuncia l'ingaggio dalla Primera Division, la massima serie calcistica dell’Uruguay di Santiago Carrera, difensore centrale classe '94 ex Defensor, Sud America Montevideo, Hurácan e River Plate.

15:06 - Catanzaro, preso Quaranta dall'Ascoli - La società Us Catanzaro rende noto di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Quaranta, proveniente in prestito secco dall’Ascoli.

15:00 - Fermana, preso Alagna dal Parma - La Fermana si assicura, con la forma del prestito annuale, le prestazioni del giovane attaccante centrale Fabio Alagna, classe 2000, in arrivo dal Parma.

14.18 - Nolan dall'Inter all'Arezzo a titolo definitivo - FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Ryan Patrick Nolan alla Società Sportiva Arezzo: il difensore irlandese classe 1999, che ha conquistato con la Primavera nerazzurra due Campionati, una Supercoppa italiana e una Viareggio Cup, si trasferisce a titolo definitivo al club toscano.

13.40 - Reggiana, ecco Kargbo. Sanat in prestito in Serie D - La Reggiana ufficializza prestito temporaneo fino al termine della stagione al Lentigione Calcio (Serie D) dell’attaccante classe 2002 Mohamed Ayman Sanat. Con la medesima formula arriva in granata Augustus Kargbo, attaccante classe 1999 originario della Sierra Leone e proveniente dal FC Crotone(Serie B).

13.35 - Vis Pesaro, dalla Sampdoria in prestito Di Nardo - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla U.C. Sampdoria i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Di Nardo.

13.30 - Pro Vercelli, dal Carpi ecco Romairone - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver acquisito dal Carpi Football Club 1909 – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1999 Alessandro Romairone.

12.57 - Monopoli, dall'Arezzo arriva in prestito Maestrelli - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, in data odierna a titolo temporaneo dalla S.S. Arezzo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Maestrelli.

12.45 - Cesena, dal Sassuolo arriva Zecca: contratto triennale - Il Cesena FC comunica di aver definito oggi l’acquisizione a titolo definitivo dall’Us Sassuolo Calcio del calciatore Giacomo Zecca. Nato il 6 luglio 1997, l’esterno d’attacco è reduce da due campionati di serie C giocati in prestito nel Piacenza (squadra della città che gli ha dato i natali) nella 2017/18 e nel Teramo in quella 2018/19, totalizzando 46 presenze e due reti. In precedenza aveva disputato tre tornei Primavera, di cui due nel Sassuolo (16 gol) e uno nel Pama (4). Zecca ha firmato un contratto triennale.

12.33 - Padova, colpo in attacco: dal Pisa ecco Pesenti - Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato a titolo definitivo del’attaccante Massimiliano Pesenti (classe 1987) dal Pisa Sporting Club 1909.

12.23 - Fermana, dalla Pro Vercelli arriva in prestito Tedone - La Fermana comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni per la stagione 2019-2020 del difensore Pasquale Tedone, classe 1999. Il giovane esterno destro difensivo arriva alla Fermana dalla Pro Vercelli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella passata stagione ha collezionato 18 presenze in campionato nel girone H di serie D con la maglia dell’Audace Cerignola e 3 in Coppa Italia, dopo essere cresciuto calcisticamente nel Bari, squadra della sua città natale.

11.57 - Pro Vercelli, Crescenzi al Como - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Como 1907 s.r.l. per la cessione – a titolo definitivo – del difensore Luca Crescenzi.

11.55 Alessandria, preso Gilli dal Torino - L’Alessandria Calcio comunica di aver ingaggiato in trasferimento temporaneo dal Torino F. C. il difensore Filippo Gilli, classe 2000.

10.52 - Sicula Leonzio, rinforzo in difesa: arriva Tafa - La Sicula Leonzio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore classe 1998 Shaqir Tafa. Calciatore di nazionalità italo-albanese, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, prima dell’approdo in bianconero ha vestito le maglie di Monopoli e Cuneo. Tafa è un pilastro dell’Albania U21, con cui ha collezionato 20 presenze, segnando 1 rete contro la Turchia.

10.49 - Pro Patria, colpo Kolaj in attacco: arriva in prestito - Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall' U.S. Sassuolo le prestazioni sportive del calciatore Aristidi Kolaj. L'attaccante, classe 1999, si è fatto apprezzare nella Primavera neroverde tanto da meritarsi diverse convocazioni in Nazionale Under 21 albanese. Kolaj, selezionato dall'Under 21 anche per il doppio impegno contro Francia (Amichevole il 5 Settembre) e Austria (Qualificazioni agli Europei il 9 Settembre), sarà a disposizione di Mister Ivan Javorcic a partire da martedì 10 settembre.

10.27 - Basit ceduto al Benevento - La Società Sportiva Arezzo comunica che il calciatore Abdallah Basit è stato ceduto a titolo definitivo al Benevento Calcio. A Basit va il migliore in bocca al lupo da parte della S.S. Arezzo e degli sportivi amaranto.

09.07 - Rimini, a centrocampo arriva Lionetti - Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato il passaggio in biancorosso, dalla Juve Stabia, del centrocampista, classe ’98, Giorgio Lionetti. Dopo l’inizio col Catanzaro in C, nella stagione 2016-17, a gennaio il passaggio al Potenza in D dove ha collezionato 16 gettoni di presenza. La prima parte della stagione successiva ancora con la formazione lucana, con 4 presenze, poi a dicembre l’approdo a Verona, sponda Virtus, per un totale di 16 presenze. Nell’ultimo campionato il ritorno in C, a Castellammare di Stabia, formazione con la quale è sceso in campo in 3 occasioni contribuendo al ritorno in Serie B della squadra campana. A Giorgio un grosso in bocca al lupo per la nuova esperienza a Rimini.

LUNEDI' 2 SETTEMBRE

