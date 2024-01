Ufficiale Lucchese, nuovo innesto in attacco: dalla Virtus Entella arriva Disanto

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:01 Serie C

Francesco Disanto è Rossonero! La società Lucchese 1905 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per l’arrivo in prestito dell’attaccante classe 94’. Il giocatore, che è già a disposizione di mister Gorgone per l’allenamento odierno, vestirà la maglia numero 11.