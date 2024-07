Ufficiale Trento, arriva Francesco Disanto dalla Virtus Entella: fino al giugno 2026

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Virtus Entella i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Disanto. Il classe 1994 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Firenze il 10 ottobre 1994, Disanto cresce nelle giovanili dell’Empoli prima di passare allo Scandicci. Con il club toscano, nella stagione 2012-2013, esordisce in Serie D prima di trasferirsi all’Arezzo. Nei tre anni successivi si trasferisce al Pontedera, in Serie C, collezionando 91 presenze e mettendo a referto 6 reti tra campionato e coppa. Al termine dell’esperienza granata passa per una stagione all’Arezzo, prima di disputare due campionati con la maglia del Sangiovannese, in Serie D, scendendo in campo in 49 occasioni e realizzando 17 reti. Nella stagione 2019-2020 e in quella 2020-2021 scende in campo con il San Donato (51 presenze e 16 gol). Il buon biennio, gli vale la nuova chiamata dalla Serie C, questa volta da parte del Siena, club con il quale colleziona 66 presenze e 12 marcature tra campionato e coppa Italia. Nella passata stagione ha indossato, nella prima metà del campionato la maglia della Virtus Entella (14 presenze e 1 gol) e nella seconda della Lucchese (14 presenze e 1 gol).