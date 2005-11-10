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Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 14:04Serie C
11.10.2026 14:04Serie C
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Il terzino sembrava in procinto di partire dopo la retrocessione, ma alla fine è rimasto. E ora è un'arma in più a disposizione di Turati: "Molto contento di essere rimasto"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Dopo un’estate da separato in casa, tanto da non essere stato convocato nelle prime tre gare, e le voci di mercato che non si sono mai concretizzate Ales Mateju è tornato centrale nello Spezia tanto che nelle ultime quattro gare è sempre stato schierato nel suo ruolo di terzino destro, dopo aver giocato spesso centrale nelle scorse annate, dimostrando di poter essere molto utile alla risalita del club ligure.

Mateju sulle offerte estive e il rientro in squadra

Dopo la vittoria sul Gubbio di ieri il terzino ceco è tornato a parlare del passato spiegando di essere felice di essere rimasto allo Spezia: “Dopo la scorsa stagione è stato difficile. La mia idea è sempre stata restare qui. Per quello ho rifiutato tante offerte e quando a fine mercato con il direttore abbiamo trovato l’accordo, sono stato molto contento. - spiega Mateju come riporta il sito del club - Sono molto contento degli applausi. L’anno scorso era andato tutto male. È stato un anno di sofferenza, soprattutto mentale. Sono felicissimo di essere qui e ora sento felicità intorno a noi e anche dentro di me ho ritrovato quella felicità che mi mancava da tanto”.

Meteju sul gruppo e il campionato

“La squadra è praticamente cambiata per intero, così il mister e la dirigenza. Sono arrivati tanti ragazzi giovani con la voglia di migliorare, c’è grande fame e attenzione e vedo allenarsi sempre al massimo: gli ingredienti per fare bene ci sono tutti. - prosegue Mateju guardando anche al resto del campionato - Dobbiamo però restare concentrati, restare umili, consci che la strada è lunga e che ogni partita sarà sempre più difficile. Tutti contro di noi proveranno a dare qualcosa in più e già dalla prossima ci attende una partita veramente concentrata: restiamo concentrati”.

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