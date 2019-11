Modena, Cesati: "6 punti nelle prossime 2 gare, non ci sono alternative"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato dalla Gazzetta di Modena il direttore generale del Modena Roberto Cesati ha fatto il punto sulla situazione, compresa quella del tecnico Mauro Zironelli, spiegando però che la società si attende due vittorie nelle prossime due gare: “Giochiamo due partite in casa e dobbiamo tassativamente vincerle, bisogna fare sei punti e risollevarsi da una situazione preoccupante, non ci sono alternative. Sono ancora incredulo dalla sconfitta di Gubbio, abbiamo dominato e poi perso per un rigore inesistente. Non è corretto, però, appellarsi alla sfortuna, è solo colpa nostra. - continua Cesati – Capisco la rabbia e la delusione dei tifosi, è la stessa che proviamo io e Sghedoni. Posso solo ringraziare il nostro pubblico e augurarmi che continui a sostenerci e a seguirci anche in questo momento di difficoltà”.

Spazio poi al futuro del tecnico e al mercato: “Il mister resta al suo posto anche se in questo momento siamo tutti sotto esame. Per quanto riguarda il rafforzamento della rosa stiamo monitorando tante situazioni, ma c’è ancora tempo e potrebbero cambiare tante cose da qui a gennaio”.