Monopoli, imprevisto alla vigilia dell'Inter U23: cancellati tre voli per Milano
Luca Bargellini
Imprevisto logistico per il Monopoli alla vigilia della trasferta contro l'Inter U23, gara valida per la decima giornata del Girone C di Serie C. Secondo quanto riportato da SkySport, la squadra biancoverde, allenata da Alberto Colombo, non è potuta partire in aereo questa mattina a causa della cancellazione improvvisa dei tre voli diretti verso gli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio.
Monopoli, prima il pullman fino a Bari e poi il treno
Per arrivare nel capoluogo lombardo, dunque, la formazione pugliese ha dovuto organizzare un trasferimento più lungo e articolato rispetto a quello inizialmente previsto. Il gruppo ha raggiunto in pullman Bari, da dove ha proseguito il viaggio in treno verso Milano.
La nuova tabella di marcia comporta inevitabilmente tempi di percorrenza più lunghi: l'arrivo a destinazione è stimato soltanto intorno alla mezzanotte.