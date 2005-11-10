La sconfitta casalinga per 2-0 contro il Monopoli complica ulteriormente il cammino della Salernitana, ferma a quota 19 punti in classifica. Al termine dell'incontro, il tecnico Vito Di Bari ha analizzato il momento delicato della formazione granata. Come riportato da La Città, l'allenatore ha riconosciuto il peso della battuta d'arresto, evidenziando però alcuni segnali incoraggianti nella reazione dei suoi giocatori.

Di Bari analizza la sconfitta: "La squadra è viva"

"È un risultato che ti toglie delle certezze. È dura, lo so, ma non abbiamo altro rimedio che quello del lavoro. Il loro gol ci ha tagliato le gambe. La reazione c'è stata e questo dimostra che la squadra è viva".

Di Bari sulla classifica: "Bisogna evitare di buttare tutto a mare"

Il tecnico granata si è poi soffermato sulla delicata situazione di classifica, invitando l'ambiente a non disperdere quanto costruito finora e a concentrarsi sul lavoro quotidiano per uscire dalle difficoltà. "È impensabile vedere la Salernitana in quella posizione. Ora non dobbiamo guardarla in avanti. Bisogna evitare di buttare tutto a mare".